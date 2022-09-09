Немецкий импортер газа VNG запросил госпомощь для покрытия убытков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Немецкий импортер газа компания VNG приняла решение запросить государственной помощи для покрытия убытков, связанных с ростом стоимости энергоносителей. Об этом сказано в опубликованном в пятницу, 9 сентября, заявлении концерна, где уточняется, что запрос на принятие мер по стабилизации деятельности компании будет направлен в Министерство экономики ФРГ.

«VNG AG направит запрос на принятие мер стабилизации. Причиной является не выполненные со стороны субпоставщиков обязательства и закупки газа по гораздо более высоким ценам», - сказано в заявлении компании.

Напомним, днем ранее, 8 сентября, еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что грядущая зима в Европейском союзе может стать «одной из самых худших в истории», указав при этом на рекордно высокую стоимость газа, а также предупредил о возможной рецессии в еврозоне из-за цены на голубое топливо.