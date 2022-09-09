Елизавета II Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Облако, напоминающее королеву Великобритании Елизавету II, появилось над английским городом за час до ее смерти, сообщает британское издание Daily Mail.

Как уточняется издание, облако появилось над Букингемским дворцом и Виндзорским замком, когда появилось сообщение о смерти королевы.

Напоминающее Елизавету II облако появилось над британским городом, фото: соцсети

Местные жители, узнавшие о смерти королевы, назвали это "знаком". Они отметили, что Ее Величество "действительно покинула нас".

Напомним, 8 сентября 2022 года ушла из жизни королева Великобритании Елизавета II. Ей было 96 лет. За свои 70 лет и 7 месяцев правления государством Елизавета II установила много различных рекордов. Так, вплоть до последнего дня жизни королева оставалась очень активной и сохраняла остроту ума. Среди женщин, которые занимали царский трон, Елизавета II тоже стала рекордсменом: 6 февраля 2022 года она преодолела отметку в 70 лет правления, что стало рекордом среди монархов Британии.

Также ранее сайт KP.RU публиковал последнее прижизненное фото Еливеты II.