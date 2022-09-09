Власти Энергодара заявили о предотвращении попытки высадки украинского десанта Фото: REUTERS

Глава администрации города Энергодар Александр Волга заявил, что в ночь на пятницу, 9 сентября, была предотвращена попытка высадки украинского десанта около Энергодара на подконтрольной России части Запорожской области.

По его словам, очередная попытка высадки украинского десанта была осуществлена со стороны Никополя Днепропетровской области в направлении Каменки-Днепровской, примерно в 10 километрах от Энергодара. «Удар успешно отражен», - приводит «Интерфакс» слова главы городской администрации.

Волга также уточнил, что попытка высадки украинского десанта была осуществлена около 01:00 по московскому времени, а перед этим военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли артиллерийский удар по электрическим сетям.

«В вечернее время они нанесли удар по подстанции "Луч", которая питает наши электросети... Ремонтируем сети, все было перебито уже в вечернее время, невозможно было выходить», - заявил он, сообщив, что на данный момент Энергодар остается без электроснабжения.