Общественный штаб в Москве сообщил об успешном отражении хакерских атак на систему онлайн-голосования Фото: REUTERS

Система онлайн-голосования подверглась хакерским атакам, однако все попытки взлома успешно отражаются. Такое заявление в пятницу, 9 сентября, сделал глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев.

«Мы получили сообщение от специалистов техподдержки о том, что на систему онлайн-голосования были совершены хакерские атаки. С шести утра их было более 350», - заявил глава Общественного штаба, подчеркнув, что все хакерские атаки были успешно отбиты.

Напомним, сегодня, 9 сентября, в российских регионах начались выборы, которые продлятся по воскресенье, 11 сентября. Как писал сайт KP.RU, в восьми субъектах страны на выборах разного уровня можно будет проголосовать онлайн. Такое голосование возможно совершить в Москве, Курской, Калужской, Новгородской и Ярославской областях.