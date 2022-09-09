Медведев заявил, что ООН постигнет судьба Лиги наций, если "взломают" полномочия постоянных членов Совбеза

Дмитрий Медведев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель главы Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Организацию Объединенных Наций (ООН) постигнет судьба ее предшественницы - Лиги Наций, которая была распущена, если будут «взломаны» полномочия постоянных членов Совбеза ООН.

Медведев указал на то, что в Соединенных Штатах «намедни выступили за некие "компромиссы в реформировании"» Совета Безопасности ООН, отметив, что речь идет об отказе от сохранения «статус-кво».

«Компромиссы бывают разные. Если речь идет о попытке взлома полномочий постоянных членов Совбеза, предпринимаемой США в зоологическом антироссийском угаре, то тут они замучаются пыль глотать. Иначе ООН постигнет судьба обанкротившейся Лиги Наций», - написал политик в пятницу, 9 сентября, в своем Telegram-канале.

Напомним, Совет Безопасности является одним из пяти главных органов ООН, постоянными членами которого стали Великобритания, Россия, Китай, Соединенные Штаты и Франция.