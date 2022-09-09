В Особой экономической зоне «Оренбуржье» появится новый резидент федерального уровня

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– Строительство ОЭЗ – важнейшая для региона задача на ближайшие два года. Два резидента уже зашли на территорию ОЭЗ и успешно строятся – молокозавод «Красногорский» и логистический центр «Оренбург». До конца 2022 года всего их должно стать четыре. Помимо «Газпром СПГ технологии» добавится ещё и «Оренбургский профметалл», – рассказал Денис Паслер.

На строительство комплекса СПГ потребуется около двух лет. Помимо самого производства на встрече речь шла и о создании инфраструктуры.

– Планируем построить не менее двух заправочных комплексов на трассах, которые ведут из соседних стран зарубежья в центральную часть России. Вместе с коллегами из Особой экономической зоны «Оренбуржье» рассматриваем возможность привлечения дополнительных резидентов, которым может быть интересен сжиженный природный газ в качестве газомоторного топлива, – отметил директор ООО «Газпром СПГ технологии» Иван Кожевников.

- Это высокотехнологичное, нетоксичное, бесшумное производство, не наносящее вред экологии. Вхождение в ОЭЗ такого серьезного партнера выведет нашу Особую экономическую зону на новый уровень, - подчеркнул глава региона.

Компания «Газпром СПГ технологии» - специализированная организация в составе Группы Газпром, назначенная единым оператором по реализации проектов малотоннажного производства сжиженного природного газа ПАО «Газпром».

Сжиженный природный газ используется в качестве источника автономной газификации на участках, где невозможно провести магистральный газопровод. Применяется в качестве топлива для автомобильного, водного, железнодорожного транспорта.