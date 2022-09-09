Совет Евросоюза утвердил приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совет Европейского союза утвердил приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией.

«Совещание начнется с принятия «пунктов А», в том числе предложения по решению о приостановке Соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией», - сказано в сообщении.

Напомним, ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийяртопо заявил, что в Европейском союзе так и не смогли согласовать запрет на выдачу виз российским граждане, уточнив, что многие страны - члены Евросоюза выступили против подобной инициативы, однако договорились о решении приостановить договор по упрощенному визовому режиму.

Позже еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон сообщил, что на данный момент на руках у российских граждан находится до миллиона многоразовых шенгенских виз, которые могут быть пересмотрены, уточнив, что страны-члены Европейского союза получают возможность пересмотреть все действующие на сегодняшний день визы.