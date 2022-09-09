Россия рассматривает вопрос о введении виз для украинцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россия рассматривает возможность введения виз для граждан Украины, сообщили сегодня, 9 сентября, в МИД РФ.

С 1 июля 2022 года киевские власти ввели визовый режим для россиян. При этом в украинском МИДе уточняли, что даже наличие разрешающего въезд документа не гарантирует то, что человека пустят в страну - итоговое решение принимается пограничниками.

Также на минувшей неделе украинский лидер Владимир Зеленский в ответе на петицию с призывом запретить гражданам РФ въезд на Украину в течение 50 лет заявил, что рекомендовал правительству "продолжить соответствующую работу" с учетом необходимости "защиты интересов страны".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 9 сентября 2022 года можно прочитать здесь.