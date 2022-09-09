В России 9 сентября 2022 года выявлено 52 106 случаев заражения коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки в России выявлено 52 106 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные в пятницу, 9 сентября 2022 года, привел Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно данным Оперативного штаба, за прошедшие сутки было подтверждено 96 летальных исходов, а выписано в связи с выздоровлением 51 086 человек, что на 1,6% больше по сравнению с минувшим четвергом, 8 сентября. Количество госпитализаций также увеличилось, и показатель также незначительный. За прошедшие 24 часа был госпитализирован 3 621 человек, что на 0,3% больше, чем днем ранее.

Таким образом, по состоянию на пятницу, 9 сентября 2022 года, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией за все время пандемии в России выросло до 19 960 295. Жертвами коронавируса стало 385 165 человек, а из больниц выписан 18 977 695 пациент.

Кроме того, по данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию 9 сентября 2022 года выявлено 606 705 909 случаев заболевания COVID-19, а прирост за сутки составил 575 823 случая.