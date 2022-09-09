МИД РФ: антироссийские санкции обрушили отношения РФ между странами Северной Европы и Прибалтики

Владимир Титов. Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Антироссийские санкции препятствуют политическому диалогу между странами Северной Европы, Прибалтики и Россией. Об этом говорится сообщении МИД РФ по итогам совещания первого замглавы российского дипведомства Владимира Титова с послами России в странах данных регионов.

"Было констатировано, что их (стран Северной Европы и Прибалтики) конфронтационный антироссийский курс препятствует поддержанию политдиалога, а присоединение ко всем секторальным и персональным санкциям привело к полному обрушению двусторонних отношений”, - отметили в министерстве.

Также ведомстве отмечают, что прекращенные торгово-экономические и инвестиционные связи, спровоцированный уход компаний из России, прерванное сотрудничество в отраслевой, научно-образовательной, культурной и спортивной сферах, только усугубляют ситуацию и отдаляют всякого рода дипломатические отношения.

Напомним, ранее сайт KP.RU писал, что граничащие с Россией страны закрывают въезд для россиян. Прибалтика и Польша вводит ограничения на въезд по шенгенским визам 19 сентября.