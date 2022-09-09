Более 1500 попыток хакерских атак совершено на систему онлайн-голосования в Москве с начала выборов Фото: REUTERS

Глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалёв сообщил, что с начала выборов в Москве за два с половиной часа хакеры совершили более 1500 попыток кибератак на систему онлайн-голосования.

«Выборы в столице идут два с половиной часа, за это время на систему онлайн-голосования совершено уже более 1500 попыток атак. Технические специалисты и наблюдатели постоянно контролируют состояние и работоспособность системы», - говорится заявление главы Общественного штаба, опубликованного в официальном Telegram-канале.

Ковалёв отметил, что в данный момент все поступающие заявления и вопросы тщательно разбираются, а работа всех систем идет в штатном режиме.

Как писал сайт KP.RU, ранее Общественный штаб в Москве сообщил об успешном отражении хакерских атак на систему онлайн-голосования.

Напомним, проголосовать онлайн возможно в восьми российских регионах, среди которых Москва, Курская, Калужская, Новгородская и Ярославская области.