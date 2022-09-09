Объявлен расширенный список номинантов Грушинской премии Фото: сайт ВЦИОМ

Организаторы книжной премии имени Бориса Грушина объявили список номинантов.

В номинациях «Лучшая книга на основе прикладных исследований» значатся восемь номинантов, в категориях «Лучшая научно-популярная книга», «Лучшая теоретическая работа», «Лучший перевод» — по пять.

Так, в перечень вошли «Этнография туфты. Кто и как пишет заказные научные работы в России» (А. Давыдов, П. Абрамов), «Археология русской смерти. Этнография похоронного дела в современной России (С. Мохов)», Родительство 2.0: Почему современные родители должны разбираться во всем? (А. Авдеева, О. Исупова, Ж. Чернова, Л. Шпаковская, А. Кулешова), «Война в XXI веке (А.Д. Куманьков)» и другие.

Напомним, ежегодная социологическая книжная премия имени Бориса Грушина учреждена в память о выдающемся русском социологе, авторе социологических текстов и основателе советской эмпирической социологии. Он был исследователем с широким спектром интересов, изучавшим социальные институты, массовое сознание, общественное мнение, идеологические и политические процессы, особенности функционирования СМИ.