Матвиенко считает, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая

Валентина Матвиенко. Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Принципиальная позиция России по тайваньскому вопросу не меняется: Тайвань - неотъемлемая часть Китая. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламента) КНР Ли Чжаньшу. Визиты США на Тайвань - попытки подавить любую самостоятельность, считает она.

"Мы рассматриваем эти поездки (делегации США на Тайвань) как запланированные провокации. Принципиальная позиция России по тайваньскому вопросу, она всегда была, есть и остается неизменной, исходим из того, что существует только один Китай, правительство КНР - единственное законное правительство, представляющее весь Китай, а Тайвань - это неотъемлемая часть Китая", - сказала Матвиенко.

Запад пытается через Тайвань сохранить "ускользающее доминирование в глобальной политике и экономике", заявила спикер Совета Федерации, а США взяли курс на подавление любой самостоятельности.

"Из Украины они решили создать угрозу для России, такая же линия американцев проявилась и в ситуации вокруг Тайваня в контексте планов поставки оружия на остров, визитов спикера Нэнси Пелоси и конгрессменов", - подчеркнула Матвиенко.

Ранее сайт KP.RU писал, что Тайвань разместил противодронные орудия на прибрежных островах Кинмэнь и Мацу после нескольких инцидентов с беспилотниками из Китая. 30 августа Тайвань впервые открыл огонь по дронам. До этого они ограничивались лишь предупредительными выстрелами.