МИД России сообщил об отсутствии планов встречи Путина и Зеленского на саммите G20 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Встреча президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского на саммите Группы двадцати (G20) в Индонезии в ноябре 2022 года не планируется. Об этом сообщил журналистам сегодня, 9 сентября,замглавы МИД РФ Андрей Руденко

"Нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос представителей прессы.

Ранее сайт KP.RU писал, что пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал условия встречи Путина и Зеленского.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 9 сентября 2022 года можно прочитать здесь.