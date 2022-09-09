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Общество9 сентября 2022 9:41

В России введен запрет на вывоз семян рапса

Правительство России ввело запрет на вывоз семян рапса до 28 февраля 2023 года
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Правительство России ввело запрет на вывоз семян рапса до 28 февраля 2023 года

Правительство России ввело запрет на вывоз семян рапса до 28 февраля 2023 года

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление правительства о продлении некоторых мер для защиты внутреннего рынка продовольствия, среди которых временный запрет на экспорт семян рапса. Об этом сказано в пресс-релизе на сайте кабмина, опубликованном в пятницу, 9 сентября.

«Так, возобновлен временный запрет на экспорт семян рапса. Он будет действовать до 28 февраля 2023 года», - сказано в сообщении пресс-службы.

В заявлении говорится и о продлении срока действия экспортной пошлины на соевые бобы. Уточняется, что ставка составит не менее 100 долларов за тонну. В кабмине отметили, что такие меры будут действовать до 31 августа 2024 года, при этом ставка останется на уровне 20%.

Ранее российское правительство приняло меры для защиты внутреннего рынка продовольствия и стабилизации цен на сельхозпродукцию. Среди принятых мер был запрет на экспорт семян подсолнечника и рапса, которые действовали с 1 апреля по 31 августа текущего года.