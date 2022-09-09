В России введен запрет на вывоз семян рапса

Правительство России ввело запрет на вывоз семян рапса до 28 февраля 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление правительства о продлении некоторых мер для защиты внутреннего рынка продовольствия, среди которых временный запрет на экспорт семян рапса. Об этом сказано в пресс-релизе на сайте кабмина, опубликованном в пятницу, 9 сентября.

«Так, возобновлен временный запрет на экспорт семян рапса. Он будет действовать до 28 февраля 2023 года», - сказано в сообщении пресс-службы.

В заявлении говорится и о продлении срока действия экспортной пошлины на соевые бобы. Уточняется, что ставка составит не менее 100 долларов за тонну. В кабмине отметили, что такие меры будут действовать до 31 августа 2024 года, при этом ставка останется на уровне 20%.

Ранее российское правительство приняло меры для защиты внутреннего рынка продовольствия и стабилизации цен на сельхозпродукцию. Среди принятых мер был запрет на экспорт семян подсолнечника и рапса, которые действовали с 1 апреля по 31 августа текущего года.