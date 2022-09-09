Песков рассказал об ответе России на визовые ограничения Евросоюза

Дмитрий Песков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ответ Москвы на визовые ограничения со стороны стран Европейского союза будут тщательно выверенным и соответствующим интересам России. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы будем делать то, что соответствует нашим интересам. Нашим интересам будут соответствовать контршаги, но не всегда те, которые носят зеркальный характер … Опять же все это будет разумно, будет тщательно выверено», - заявил представитель Кремля, отметив, что Россия заинтересована в тех, кто будет инвестировать в страну, а также в привлечении иностранных туристов.

Песков также отмтеил, что Эстония, которая ранее заявила о решении ввести запрет въезд в страну для российских, заняла «абсолютно крайнюю позицию», а ответ на такие меры, по его словам, «будет рассматриваться». «Здесь главный принцип - то, что не будет вредить нашим интересам», - отметил он.

Напомним, днем ранее, 8 сентября, в Министерстве иностранных дел Эстонии объявили, что с 19 сентября 2022 года страны Прибалтики и Польша закрывают въезд для россиян, в том числе, для тех граждан, которые уже имеют шенгенские визы, выданные третьими государствами ЕС.