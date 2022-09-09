Патриарх Кирилл заявил, что королева Елизавета II была образцом культуры и интеллектуальности

патриарх Московский и Всея Руси Кирилл Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Королева Елизавета ll была открытым, общительным человеком, образцом "глубокой интеллектуальности и высочайшей культуры", говорится в письме патриарха Московского и всея Руси Кирилла к ее сыну, королю Карлу III, опубликованном на сайте РПЦ сегодня, 9 сентября.

"С печалью воспринял новость о кончине вашей матери, королевы Елизаветы II. Выражаю вам и всем подданным британской короны, скорбящим о постигшей их утрате, искреннее сочувствие", - написал патриарх Кирилл.

Напомним, 8 сентября 2022 года ушла из жизни королева Великобритании Елизавета II. Ей было 96 лет. За свои 70 лет и 7 месяцев правления государством Елизавета II установила много различных рекордов. Так, вплоть до последнего дня жизни королева оставалась очень активной и сохраняла остроту ума. Среди женщин, которые занимали царский трон, Елизавета II тоже стала рекордсменом: 6 февраля 2022 года она преодолела отметку в 70 лет правления, что стало рекордом среди монархов Британии.

Также ранее сайт KP.RU публиковал последнее прижизненное фото Елизаветы II.