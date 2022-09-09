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Политика9 сентября 2022 9:58

Песков заявил, что будущее Донбасса зависит от волеизъявления его жителей

Представитель Кремля прокомментировал слова Аксенова и Турчака
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вопрос о сроках и процедуре возможного присоединения территорий Донбасса к Российской Федерации будет зависеть от волеизъявления местных жителей. Такое заявление в пятницу, 9 сентября, сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Таким образом в ходе общения с журналистами представитель Кремля прокомментировал сделанное накануне заявление секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака о том, что волеизъявление жителей Донбасса о присоединении региона к России правильно было бы провести 4 ноября, а также слова главы Крыма Сергея Аксенова о том, что данная территория должны быть присоединены к Российской Федерации вообще без проведения голосования, поскольку его итоги не будут признаны на западными странами.

«Мы продолжаем говорить, что главным образом это вопрос, который связан с волеизъявлением тех людей, которые живут на этих территориях», - заявил пресс-секретарь российского президента.