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Политика9 сентября 2022 10:03

Эрдоган заявил, что Турция рассчитывает получать российский газ со скидкой

Политик также заявил о намерении обратиться к президенту России с просьбой начать поставки российской агропродукции по «зерновому коридору»
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Эрдоган заявил, что Турция рассчитывает получать российский газ со скидкой

Эрдоган заявил, что Турция рассчитывает получать российский газ со скидкой

Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным скидку на поставки газа.

«Обсуждал цены на газ с Путиным, надеюсь получить скидку», – передает Bloomberg слова Эрдогана.

В свою очередь агентство Anadoulu пишет, что президент Турции заявил о намерении обратиться к президенту России с просьбой начать поставки российской агропродукции по «зерновому коридору».

Напомнм, Турция сможет извлечь выгоду в случае европейского эмбарго на российский газ. О том, как это можно будет сделать, рассказал турецкий эксперт Левент Йылмаз. Он заявил, что российский газ в Европу сможет продавать Турция. Эксперт отметил, что эта схема может быть реализована, если Москва и Анкара заключат контракт, дающий Турции право реэкспортировать в другие страны газ, который та будет покупать у России.