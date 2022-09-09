Эрдоган заявил, что Турция рассчитывает получать российский газ со скидкой Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным скидку на поставки газа.

«Обсуждал цены на газ с Путиным, надеюсь получить скидку», – передает Bloomberg слова Эрдогана.

В свою очередь агентство Anadoulu пишет, что президент Турции заявил о намерении обратиться к президенту России с просьбой начать поставки российской агропродукции по «зерновому коридору».

Напомнм, Турция сможет извлечь выгоду в случае европейского эмбарго на российский газ. О том, как это можно будет сделать, рассказал турецкий эксперт Левент Йылмаз. Он заявил, что российский газ в Европу сможет продавать Турция. Эксперт отметил, что эта схема может быть реализована, если Москва и Анкара заключат контракт, дающий Турции право реэкспортировать в другие страны газ, который та будет покупать у России.