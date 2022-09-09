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Политика9 сентября 2022 10:04

Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза 9 сентября 2022 года

Песков сообщил, что в остальном у российского президента запланированы непубличные мероприятия
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза 9 сентября 2022 года

Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза 9 сентября 2022 года

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в пятницу, 9 сентября, проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности Российской Федерации. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидер Дмитрий Песков.

«В середине дня, ближе к двум, у него запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, расскажем вам, какая будет тема, как мы это обычно делаем», - заявил представитель Кремля в беседе с журналистами

Песков уточнил, что в остальном у российского президента на пятницу, 9 февраля, запланированы непубличные мероприятия.