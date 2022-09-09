Губернатор Василий Орлов: «Через пять лет производство молока в Амурской области увеличится на 30%»

Приамурье собирается увеличить выпуск молока Фото: Алексей БУЛАТОВ

Амурская область собирается нарастить выпуск молока на 30%. В 2023 году в регионе стартует строительство трех новых животноводческих комплексов на 4230 коров.

«Производство молока в области через пять лет увеличится почти на 48 тысяч тонн. Прирост составит более 30%, - рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов. - Для сравнения - за прошлый год в регионе было произведено порядка 140 тысяч тонн молока. Помимо увеличения доли амурского молока на внутреннем рынке, это даст региону возможность активнее выходить на дальневосточные рынки сбыта. Расширению производства всегда сопутствует увеличение числа рабочих мест и объема налоговых отчислений».

В Приамурье действуют различные меры господдержки для сельхозпроизводителей. Из бюджета аграриям возвращают 25% затрат на строительство капитальных объектов, 50% расходов на приобретение скота и оборудования для молочных ферм, также можно получить компенсацию процентов по кредитам, взятым на развитие. Госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» помогает решать, в том числе, и кадровые проблемы на селе.

«Аграриям стоит присмотреться к подпрограмме, которая предполагает господдержку при строительстве домов для сотрудников, - отметил Василий Орлов. - Компенсируем из бюджета 20 тысяч рублей за квадратный метр готового жилья. Некоторые крестьянско-фермерские хозяйства уже активно строят по этой программе».