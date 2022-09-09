Общественные наблюдатели выявили информационную кампанию против единого дня голосования Фото: Евгения ГУСЕВА

Члены Общественной палаты РФ обратились к Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Российской Федерации и правоохранительным органам с просьбой разобраться с информационной кампанией, которая была запущена в интернете.

Как сообщает председатель координационного совета по общественному контролю за наблюдением за голосованием при Общественной палате РФ Максим Григорьев, российских избирателей призывают красть или портить бюллетени на участках во время выборов.

«Мы выявили, что сейчас запущена информационная кампания, напрямую связанная с иностранными агентами и различными нежелательными организациями, с призывом к избирателям красть бюллетени с избирательных участков», - сказано в сообщении Григорьева.

Как писал сайт KP.RU, ранее Общественный штаб в Москве заявил об успешном отражении хакерских атак на систему онлайн-голосования.