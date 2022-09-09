Жителей Харьковской области эвакуируют в ЛНР и Россию из-за обстрелов украинских войск Фото: REUTERS

Власти эвакуируют детей и женщин из города Купянска, Изюмского и Купянского районов Харьковской области из-за ракетных атак и обстрелов со стороны украинских войск, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) области Виталий Ганчев.

"На сегодняшний день в городе Купянске такая ситуация, что мы просто вынуждены обеспечить эвакуацию жителей, по крайней мере детей, женщин, из-за того, что город находится под ракетными атаками со стороны вооруженных формирований Украины. Это касается практически всего Купянского, Изюмского районов. Атаки причинили значительный материальный и моральный ущерб жителям", - уточнил он.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 9 сентября 2022 года можно прочитать здесь.