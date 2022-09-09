Канцлер Германии проведет переговоры с Пелоси

16 сентября канцлер Германии Олаф Шольц проведет в Берлине переговоры со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Фото: REUTERS

16 сентября канцлер Германии Олаф Шольц проведет в Берлине переговоры со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Об этом заявил на брифинге представитель кабинета министров ФРГ Вольфганг Бюхнер.

"Канцлер примет в следующую пятницу в 16:30 (в 17:30 по Москве) спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси”, - сказал он.

Бюхнер добавил, что представители Германии и США будут предположительно обсуждать темы внешней политики и экономики, а также двусторонние региональные вопросы.

Ранее сайт KP.RU писал о намерении канцлера Германии Олафа Шольца продолжать переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, он не намерен прекращать поддерживать контакт с Путиным ни лично, ни по телефону. Также канцлер рекомендовал всем мировым лидерам поддерживать диалог с Россией.