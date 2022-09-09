Песков объяснил, зачем Путин на учениях в Приморье надевал военную куртку

Владимир Путин, фото: Михаил Климентьев, пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент России Владимир Путин в ходе своей поездки в Приморье надевал военную куртку только для того, чтобы защититься от неблагоприятных погодных условий, рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В ходе брифинга журналисты задали Пескову вопрос, не связано ли то, что на военных учениях в Приморье глава государства появился в генеральском бушлате, с проводимой спецоперацией или, может, "это было шагом к обретению президентом генеральского звания".

"Нет, не связано никак. И президент был не в военной форме, он надел, и правда, куртку военную. А связано это с тем, что было очень холодно и шел ливень... Нет, единственная преследуемая цель - защита от холода и дождя", - отметил Песков

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 9 сентября 2022 года можно прочитать здесь.