Губернатор Сергей Цивилев: Спортивная инфраструктура, построенная к Играм «Дети Азии», будет доступна всем кузбассовцам

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Кузбасс готовится принять II зимние Международные спортивные игры «Дети Азии». Участие в соревнованиях, которые пройдут с 23 февраля по 5 марта 2023 года, примут около тысячи юных спортсменов из стран Азии и регионов России. Состязания по 10 видам спорта пройдут в Кемерове, Новокузнецке, Междуреченске и Таштаголе.

«Вся спортивная инфраструктура, построенная и реконструированная в рамках подготовки к «Детям Азии», будет в дальнейшем использоваться не только для проведения соревнований различного уровня, но и при подготовке кузбасских спортсменов, - подчеркнул губернатор региона Сергей Цивилев. - Важно, что эти современные спортивные объекты смогут посещать как профессиональные спортсмены, так и любители спорта».

Сейчас в регионе идет подготовка спортивной инфраструктуры. Так, на горнолыжном комплексе «Югус» строится канатно-кресельная дорога к комплексу трамплинов. В октябре здесь завершится капремонт «Центра зимних видов спорта».