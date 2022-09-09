Ни одной украинской разведывательной группе не удалось зайти в Купянск под Харьковом Фото: REUTERS

Глава Купянского района Харьковской области Максим Губин в пятницу, 9 сентября, заявил, что ни одна украинская диверсионно-разведывательная группа так и не смогла зайти на территорию района, несмотря на попытки.

«Была такая информация - о том, что диверсионно-террористические группы пытались заходить, но у них не получилось. Такие попытки были предприняты неоднократно, но наши войска достаточно плотно удерживают позиции», - заявил глава района в эфире телеканала Россия 24.

Губин уточнил, что ни одна украинская диверсионно-разведывательная группа не смогла «пройти и прервать линию» военных для того, чтобы пройти на территорию Купянского района

Напомним, днем ранее, в четверг, 8 сентября, глава администрации города Купянск Виталий Ганчев заявил, что в городе Купянск и Купянском районе Харьковской области началась эвакуация женщин и детей из-за обстрелов украинских военных.