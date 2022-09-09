Оппозиция вышла на митинг с требованием об отставки президента Молдавии

Участники митинга оппозиции в Кишиневе. Фото: DUMITRU DORU/ЕРА/ТАСС

Сторонники оппозиционной партии "Шор" вышли на митинг возле здания администрации президента Молдавии и требуют ее отставки. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, около тысячи протестующих призывают действующую главу республики Майю Санду покинуть пост.

Митингующие скандируют "Долой Майю Санду!", "Мы - народ!", а также высказывают критику в адрес премьер-министра республики Натальи Гаврилицы.

"Санду не хочет вести переговоры и просить более низкой цены на газ. Нам говорят, что мы должны быть гордыми, гордыми и бедными... Провалили все: сельское хозяйство на грани банкротства, как мы переживем эту зиму с такими ценами на газ - непонятно. В отставку!" - заявил собравшимися председатель Оргеевского района Дину Цуркану.

По его словам, со стороны власти происходит давление на оппозицию и совершаются попытки прекратить сегодняшний митинг.

"Наши люди в регионах сообщают, что полиция блокирует доставку людей в Кишинев", - отметил выступавший.

Ранее сайт KP.RU писал, что переговоры Майи Санду с депутатами Народного собрания Гагаузии закончились досрочно. Встреча касалась поставок газа в Молдавию и налаживании дипломатических связей. Обсуждения закончились для президента республики Молдова неприятно.