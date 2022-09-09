Глава ВГА назвал основную цель украинской армии под Харьковом Фото: REUTERS

Задача Вооруженных сил России под Харьковом - показать картинку Западу, везде поднять флаг и снять видео, что происходит после, никто не озвучивает, сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

"Задача - показать картинку своим партнерам с Запада, своим хозяевам, что они занимают населенные пункты, пользуясь их оружием. Самое важное тут - успеть отснять, продемонстрировать, что они поднимают над каким-то населенным пунктом украинский флаг, что потом происходит с военными, никто не говорит. Там крупные потери", - отметил Ганчев в эфире телеканала "Россия 24".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 9 сентября 2022 года можно прочитать здесь.