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Политика9 сентября 2022 11:19

Глава ВГА назвал основную цель украинской армии под Харьковом

Глава ВГА считает, что Украина под Харьковом хочет "показать картинку Западу"
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Глава ВГА назвал основную цель украинской армии под Харьковом

Глава ВГА назвал основную цель украинской армии под Харьковом

Фото: REUTERS

Задача Вооруженных сил России под Харьковом - показать картинку Западу, везде поднять флаг и снять видео, что происходит после, никто не озвучивает, сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

"Задача - показать картинку своим партнерам с Запада, своим хозяевам, что они занимают населенные пункты, пользуясь их оружием. Самое важное тут - успеть отснять, продемонстрировать, что они поднимают над каким-то населенным пунктом украинский флаг, что потом происходит с военными, никто не говорит. Там крупные потери", - отметил Ганчев в эфире телеканала "Россия 24".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 9 сентября 2022 года можно прочитать здесь.