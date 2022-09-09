Союзные силы пытаются выбить украинскую армию из пригородов Балаклеи Фото: Дмитрий СТЕШИН

Российские военные предпринимают попытки выбить Вооруженные силы Украины (ВСУ) из пригородов Балаклеи в Харьковской области. Такое заявление в пятницу, 9 сентября, сделал глава администрации региона Виталий Ганчев.

«Сложная гуманитарная обстановка ... там идут ожесточенные бои. Балаклея нами, по сути, не контролируется. Там предпринимаются попытки выбить украинские силы, но там ожесточенные бои и наши войска сдерживают на подступах», - прокомментировал глава администрации региона ситуацию в Балаклеи в эфире телеканала «Россия 24».

Ганчев также назвал сложной обстановкой под Шевченково. «Там точно так же попытка украинских вооруженных формирований прорвать оборону», - заявил глава администрации региона, уточнив, что на данный момент туда подтянуты резервы со стороны России, отметив, что союзные войска «дают отпор».