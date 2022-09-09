Киев и Еврокомиссия оценивают стоимость восстановления Украины в 349 млрд долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еврокомиссия, Киев и Всемирный банк оценивают стоимость восстановления Украины в 349 миллиардов долларов.

«Ожидается, что эта сумма вырастет в ближайшие месяцы, поскольку боевые действия продолжаются», – сказано сайте Еврокомиссии.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на восстановление Украины потребуется по меньшей мере 600 миллиардов долларов.

По его словам, речь идет о восстановлении инфраструктурных объектов, жилых кварталов и предприятий. Кроме того, украинский лидер пообещал западным компаниям выгодные условия для работы в стране.

Напомним, Еврокомиссия готовит юридическую базу для передачи замороженных российских активов на нужды восстановления Украины. Такое заявление сделала ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. ЕС не собирается дожидаться завершения боевых действий на Украине для того, чтобы провести со странами «Большой семерки» (G7) экспертную конференцию по подготовке кампании на ее восстановление, отметила она.