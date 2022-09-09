Захарова заявила, что Россия не намерена действовать зеркально в ответ на введение Украиной виз для россиян

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия прорабатывает реакцию на введение Украиной визового режима для россиян, но действовать зеркально в ходе принятия решения не намерена, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Украинские власти с 1 июля 2022 года запретили для граждан России въезд в страну без виз.

"Конкретная реакция российской стороны сейчас находится в стадии проработки. Но при принятии решения мы не планируем действовать зеркально. Исходить будем,главным образом, из интересов России и гуманитарных соображений. Не в наших планах создавать дополнительные сложности для простых украинцев, в том числе, беженцев, которые ищут в России защиту от преследований украинских националистов…", - отмечается в сообщении, опубликованном на сайте ведомства

Ранее сайт KP.RU писал, что Россия рассматривает вопрос о введении виз для украинцев. Об этом сообщили в российском МИДе.

Напомним, с 1 июля 2022 года киевские власти ввели визовый режим для россиян. При этом в украинском МИДе уточняли, что даже наличие разрешающего въезд документа не гарантирует то, что человека пустят в страну - итоговое решение принимается пограничниками.