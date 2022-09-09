СК РФ возбудил 27 уголовных дел в отношении украинских боевиков за месяц

Фото: Александр ЩЕРБАК/ТАСС

Следственный комитет РФ (СК) возбудил за минувший месяц 27 уголовных дел в отношении украинских боевиков. Об этом говорится в посте телеграм-канала ведомства, написанном по итогам совещания совещания председателя ведомства Александра Бастрыкина в Новой Каховке. Преступники умышленно убивали жителей с целью запугать других людей.

"Следователями проводится активная работа с задержанными военнопленными из числа вооруженных формирований Украины. За последний месяц возбуждено 27 уголовных дел в отношении таких лиц. Достоверно установлены факты совершения ими умышленных убийств мирных жителей лишь на основании пророссийской позиции граждан, из стремления запугать других людей", - сказали в ведомстве.

Также в сообщении говорится, что завершено расследование 80 уголовных дел, материалы которых переданы в компетентные органы Донбасса (10 – ЛНР, 70 – ДНР).

Ранее сайт KP.RU писал, что СК РФ привлек к уголовной ответственности 103 военнослужащих армии Украины. При этом расследование еще более полутора тысяч уголовных дел продолжается.