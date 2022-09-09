«Единая Россия» откроет новые секции самбо в России и на Донбассе

Планы по активному участию в реализации партпроекта «Единой России» «Zа самбо» подтвердил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Фото: ER.RU.

«Единая Россия» в рамках партийного проекта «Zа самбо» откроет новые секции самбо в России и на Донбассе. Ежегодно единороссы планируют создавать не менее 500 залов для занятий этим видом спорта. По словам секретаря Генсовета партии Андрея Турчака, проект «Zа самбо» будет реализован в более чем пяти тысячах залов по всей России, на Донбассе и в освобождённых территориях. Площадки для занятий будут открываться на базе самых разных объектов, от школьных залов до спортивных дворцов. Планы по активному участию в реализации партпроекта «Единой России» «Zа самбо» подтвердил и глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Проект активно развивается в Краснодарском крае, Воронежской области. По сути, все регионы страны принимают активное участие в нём, - рассказал Андрей Турчак. - Тем не менее, мы с президентом Всероссийской ассоциации самбо Сергеем Елисеевым договорились, что выведем этот проект на более масштабный, федеральный уровень с учётом новых регионов Донбасса, освобождённых территорий».

Планируется, что в рамках проекта «Zа самбо» будет разработан стандарт начальной спортивной подготовки с 7 лет для его активного внедрения в школах. Кроме того, единороссы предлагают объявить 16 ноября Всероссийским днем самбо, сделать этот вид спорта олимпийским и преподавать его на уроках физкультуры.

«Нужно с Министерством просвещения обратить особое внимание на возможность реализации образовательных программ по модулям самбо не только в рамках внеурочной деятельности, но и в формате третьего часа физической культуры. Также предлагаем Министерству науки рассмотреть возможность включения модуля самбо для подготовки и переподготовки специалистов в области физической культуры и спорта», - заявил координатор партпроекта, президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.

Предложения единороссов поддерживают Минпросвещения РФ и Министерство спорта России. Специалисты Минпросвещения уже разработали программно-методический комплекс для учеников с первого по одиннадцатый классы. В него вошли специализированные уроки физкультуры и введение дополнительной программы по самбо. Министерство спорта России, в свою очередь, предложило привлекать к программам подготовки и переподготовки тренеров по самбо спортсменов, которые закончили или заканчивают спортивную карьеру.

Соглашение между «Единой Россией» и «Всероссийской федерацией самбо» было подписано в апреле этого года. При поддержке единороссов проект «Самбо в школы» реализуется в 70 регионах России. Главная цель партийного проекта «Zа самбо» - популяризация самбо как отечественного вида спорта и важной составляющей российской культуры. В рамках проекта предусматривается создание новых секций в сельских районах, содействие строительству и реконструкции залов самбо.

Кроме того, единороссы и «Всероссийская федерация самбо» заключили соглашение с Федерацией самбо ДНР о старте проекта «Самбо в школы» в учебных заведениях Донецкой Народной Республики. «Единая Россия» обеспечивает шефскую помощь по оснащению залов инвентарем и обучению тренеров. Первая школа самбо в ДНР открылась 21 июля на базе школы №1 в Мангуше.