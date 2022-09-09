Проект резолюции совета управляющих МАГАТЭ призвал к защитной зоне вокруг Запорожской АЭС

В подготовленном Польшей и Канадой проект резолюции совета управляющих МАГАТЭ подчеркивает необходимость создания защитной зоны вокруг Запорожской АЭС, к чему ранее призвал глава организации Рафаэль Гросси, сообщают западные информагентства со ссылкой на оказавшийся в их распоряжении документ.

Проект резолюции, который подготовили Польша и Канада, "подчеркивает призыв главы МАГАТЭ (Рафаэля) Гросси к созданию зоны защиты вокруг Запорожской АЭС".

Помимо этого, как передает агентство Reuters, в тексте отмечается, что совет управляющих МАГАТЭ осуждает "насильственные действия" России, предпринимаемые против ядерных объектов на Украине.

Ранее МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам миссии о ситуации на Запорожской АЭС, об этом сообщал сайт KP.RU. В документе подчеркивается, что необходимо прекратить все боевые действия, способные оказать влияние на системы энергоснабжения ЗАЭС. Для этого требуется согласие всех соответствующих сторон на создание охранной зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС, говорится в тексте отчета.