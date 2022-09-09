Соседи Германии отказались от взаимных поставок газа в случае ЧС

С таким заявлением выступила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. По ее словам, страна не будет больше повторять ошибок прошлого и делать то, с чем потом не справится. Фото: REUTERS

Несколько соседних стран ФРГ отказались заключать соглашение о взаимных поставках газа во время ЧС в случае энергокризиса во всей Европе. Об этом в пишет газета Die Welt со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении отчет Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ для комитета по вопросам энергетики и климата Бундестага. Единственные соглашения подписаны с Данией и Австрией.

Как отмечается в тексте сообщения, несколько стран-соседей "не хочет заключать с Германией договоры о взаимных поставках газа в чрезвычайной ситуации".

"На сегодняшний день Германия заключила соглашение о солидарности с Данией и Австрией", - говорится в документе.

Министерство экономики Германии также отмечает, что Бельгия, Люксембург, Нидерланды и Польша пока что уклоняются от подписания двухсторонних соглашений на поставку газа в кризисной ситуации.

Ранее сайт KP.RU писал, что Германия не может в одночасье отказаться от российского газа. С таким заявлением выступила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. По ее словам, страна не будет больше повторять ошибок прошлого и делать то, с чем потом не справится.