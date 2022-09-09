Политолог допустил, что королева Елизавета II умерла до назначения Лиз Трасс Фото: GLOBAL LOOK PRESS

8 сентября весь мир облетела новость о смерти королевы Елизаветы II. С самого утра члены королевской семьи стали собираться в замок Балморал, где она проводила последние дни. А вечером Букингемский дворец официально подтвердил, что Ее Величества больше нет.

Но политолог Алексей Мартынов уверен, что британские власти могли скрывать смерть королевы до выборов нового премьера. И только после назначения Лиз Трасс объявили об утрате.

Такой ход, по мнению эксперта, возможен, если Великобритания решила соблюсти все формальности. Ведь королева должна была одобрить нового премьера. В случае же ухудшившегося состояния Елизаветы II, ее встречи с Лиз Трасс могло и не быть.

Политолог отмечает, что все прошло словно по сценарию и если бы королева ушла из жизни накануне выборов в парламенте, возникло бы много формальных сложностей и неожиданных последствий.

- Дабы так не ослаблять и не накладывать одну проблему на другую, решили придержать эти новости о здоровье королевы, — отмечает политолог в беседе с Пятым каналом.

Эксперт также предположил, что если бы на престол взошел принц Уильям, внук королевы, то монархия была сохранена в том виде, в каком она есть.

- Если будет настаивать Чарльз на своем престолонаследии, то она деградирует, - заключил политолог.

Тем временем, новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в своем первом выступлении заявила, что намерена снизить налоги и решить энергокризис. Но благие намерения преемницы Бориса Джонсона рискуют поставить Великобританию на грань гибели. Таким мнением поделился в беседе с ФАН депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

9 сентября премьер-министр встретится с новым британским королем Карлом III. Король и королева-консорт уехали из шотландского замка Балморал и едут в аэропорт, сообщает газета "Известия".