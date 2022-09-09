Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО решило "послать сигнал РФ" и разместить войска на восточных границах Фото: REUTERS

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО размещает новые силы на восточной границе и посылает России однозначный сигнал, что "будет защищать свою территорию". Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам встречи в Брюсселе с госсекретарем США Энтони Блинкеном..

По словам Столтенберга, НАТО значительно усиливает присутствие альянса в восточной его части.

«В то же время мы посылаем однозначный сигнал Москве, что НАТО будет защищать каждый дюйм территории союзников», - цитирует ТАСС генсека Североатлантического альянса.

Ранее Столтенберг сообщил, что НАТО не намерено становиться стороной украинского конфликта. Все дело, по его словам, в нежелании прямого военного столкновения между силами Североатлантического альянса и российской армией.

Как отмечает Столтенберг, НАТО намеренно полностью поддерживать Украину (в том числе, масштабными поставками оружия и военной техники), однако на любые возможные просьбы Киева о военном вмешательстве будет дан отрицательный ответ.