Rai Al Youm: Западу из-за контрмер Москвы не удалось реализовать план по ослаблению России Фото: Алексей БУЛАТОВ

"Адский план" стран Запада, преследующий целью причинение значительного ущерба России, не сработал, написал журналист Мишель Калагхасси для издания Rai Al Youm.

"США, Европа и Украина верили в молниеносный конфликт. Они рассчитывали на провал спецоперации РФ, военно-политическое поражение Кремля и президента Путина, не говоря уже о сильном ударе по российской экономике из-за жестких санкций и резолюций ООН", - отмечается в публикации.

Как считает журналист, президент США Джо Байден пообещал своим европейским союзникам найти альтернативные источники газа, если возникнут проблемы с Россией, но теперь он видит бессилие Парижа и Берлина, размышляя о том, как бы получить максимум выгоды, говорится в статье.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 9 сентября 2022 года можно прочитать здесь.