В штабе по наблюдению за выборами заявили о замедлении работы реестра электронного голосования из-за DDos-атак

Возникший в работе электронного голосования сбой не может повлиять на легитимность и прозрачность выборов-2022В Фото: ТАСС

В московском штабе по наблюдению за выборами сообщили, что в работе системы электронного голосования на муниципальных выборах произошел временный сбой. Его причиной стала DDos-атака на систему голосования.

"Из-за массированных DDos-атак была временно замедлена работа электронного реестра избирателей. Во избежание двойного голосования в этот промежуток времени на некоторых участках не выдавались бюллетени", - отмечается в официальном телеграм-канале столичного общественного штаба по наблюдению за голосованием.

В настоящее время профильные специальные занимаются устранением сбоя, а также продолжают отражение многочисленных хакерских атак.

Дистанционное электронное голосование на московских муниципальных выборах проходит в течение трех дней - с 9 по 11 сентября нынешнего года. За работой онлайн-голосования следят общественные наблюдатели и представители участвующих всех в выборах кандидатов и политических партий.