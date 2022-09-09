Член ОП России Григорьев заявил, что общественный контроль стал постоянным элементом избирательного процесса Фото: Евгения ГУСЕВА

Общественный контроль стал постоянным элементом избирательного процесса в России, заявил председатель Координационного совета при Общественной палате РФ Максим Григорьев.

На брифинге Центральной избирательной комиссии он отметил, что принимались попытки дезорганизации работы общественных комиссий. По его словам, часть сообщений о нарушениях поступают как под копирку, и это явно заготовки для дискредитации избирательного процесса.

Как отметил Григорьев, в последнее время развернулась кампания с призывом «портить и красть бюллетени». Она связана с иностранными агентами и нежелательными организациями, подчеркнул глава совета.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока преждевременно оценивать избирательную кампанию в РФ.

Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова расскзала в прямом эфире Радио «Комсомольская правда», что она не обсуждает с президентом России Владимиром Путиным, какими должны быть результаты выборов.