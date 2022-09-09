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Политика9 сентября 2022 12:56

Член ОП России Григорьев заявил, что общественный контроль стал постоянным элементом избирательного процесса

В последнее время развернулась кампания с призывом «портить и красть бюллетени», заявил он
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Член ОП России Григорьев заявил, что общественный контроль стал постоянным элементом избирательного процесса

Член ОП России Григорьев заявил, что общественный контроль стал постоянным элементом избирательного процесса

Фото: Евгения ГУСЕВА

Общественный контроль стал постоянным элементом избирательного процесса в России, заявил председатель Координационного совета при Общественной палате РФ Максим Григорьев.

На брифинге Центральной избирательной комиссии он отметил, что принимались попытки дезорганизации работы общественных комиссий. По его словам, часть сообщений о нарушениях поступают как под копирку, и это явно заготовки для дискредитации избирательного процесса.

Как отметил Григорьев, в последнее время развернулась кампания с призывом «портить и красть бюллетени». Она связана с иностранными агентами и нежелательными организациями, подчеркнул глава совета.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока преждевременно оценивать избирательную кампанию в РФ.

Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова расскзала в прямом эфире Радио «Комсомольская правда», что она не обсуждает с президентом России Владимиром Путиным, какими должны быть результаты выборов.