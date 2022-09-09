Жена депутата Рады за время спецоперации вывезла за границу полмиллиона долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские правоохранители заподозрили одного из депутатов Верховной рады в незаконном обогащении, его супруга за время военного положения вывезла за рубеж более полумиллиона долларов США, об этом говорится в сообщении Нацагентства по предотвращению коррупции Украины (НАПК).

"НАПК выявило признаки незаконного обогащения в отношении народного депутата, супруга которого вывезла за границу свыше 500 тысяч долларов США и 97 тысяч евро. По официальному курсу Нацбанка Украины – это более 17 миллионов 845 тысяч гривен. Прокуратурой было открыто соответствующее уголовное производство", - уточняется в сообщении ведомства в Телеграм.

Ранее сайт KP.RU писал, что ГБР Украины расследует хищение имущества под видом конфискации российской собственности.

Также ранее сообщалось, что офис генпрокурора Украины заявил о хищении поставленных Западом машин неотложки для ВСУ. В присвоении автомобилей скорой помощи заподозрили директора медучреждения в Черновицкой области.