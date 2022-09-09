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Политика9 сентября 2022 13:02

Жена депутата Рады за время спецоперации вывезла за границу полмиллиона долларов

Об этом сообщило Нацагентство по предотвращению коррупции Украины
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Жена депутата Рады за время спецоперации вывезла за границу полмиллиона долларов

Жена депутата Рады за время спецоперации вывезла за границу полмиллиона долларов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские правоохранители заподозрили одного из депутатов Верховной рады в незаконном обогащении, его супруга за время военного положения вывезла за рубеж более полумиллиона долларов США, об этом говорится в сообщении Нацагентства по предотвращению коррупции Украины (НАПК).

"НАПК выявило признаки незаконного обогащения в отношении народного депутата, супруга которого вывезла за границу свыше 500 тысяч долларов США и 97 тысяч евро. По официальному курсу Нацбанка Украины – это более 17 миллионов 845 тысяч гривен. Прокуратурой было открыто соответствующее уголовное производство", - уточняется в сообщении ведомства в Телеграм.

Ранее сайт KP.RU писал, что ГБР Украины расследует хищение имущества под видом конфискации российской собственности.

Также ранее сообщалось, что офис генпрокурора Украины заявил о хищении поставленных Западом машин неотложки для ВСУ. В присвоении автомобилей скорой помощи заподозрили директора медучреждения в Черновицкой области.