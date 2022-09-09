Агентство Frontex зафиксировало более 188 200 случаев незаконного пересечения границы ЕС

Число мигрантов, пересекающих Ла-Манш на небольших лодках в направлении Великобритании в 2022 году составляет 41 067 человек Фото: REUTERS

За восемь месяцев 2022 года агентство ЕС по контролю границ Frontex зафиксировало около 188 200 случаев незаконного пересечения границ союза. По данным агентства этот показатель превышает предыдущий пик 2016 года за аналогичный период.

"По предварительным подсчетам, за первые восемь месяцев этого года на внешних границах Европейского союза было выявлено около 188 200 случаев незаконного въезда. Это увеличение на 75% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и самый высокий показатель за период с января по август с 2016 года", - указано в сообщении.

Согласно информации агентства, Западные Балканы являются лидером по числу прибывающих нелегальных мигрантов.

"В августе было выявлено 15 900 случаев, что на 141% больше, чем в прошлом году. Большое количество незаконных пересечений границы можно объяснить неоднократными попытками пересечения границы мигрантами, уже присутствующими на Западных Балканах", - сообщило агентство.

Число мигрантов, пересекающих Ла-Манш на небольших лодках в направлении Великобритании в 2022 году составляет 41 067 человек.

“Это на 80% больше, чем за тот же период 2021 года", - отмечает агентство.

При этом в регионе Западного Средиземноморья наблюдается снижение числа попыток незаконного пересечения границы ЕС.

Ранее сайт KP.RU писал, что в первом квартале в Россию с целью трудоустройства въехали 842 тысячи человек - это более чем в четыре раза выше данных 2021 года. Подавляющее число гастарбайтеров прибывает из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.