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Политика9 сентября 2022 13:19

Блинкен пообещал, что Запад продолжит оказывать давление на Россию и поддерживать Украину

Глава Госдепа США сделал громкое заявление по поводу украинского кризиса
Александр КИСЛОВ
Энтони Блинкен уверен, что западные страны не откажутся от военно-политической и финансовой поддержки Украины

Энтони Блинкен уверен, что западные страны не откажутся от военно-политической и финансовой поддержки Украины

Фото: REUTERS

Власти США полагают, что российская сторона рассчитывает сломить волю стран Запада к поддержке Украины и применению санкций, но этого не произойдет. С таким заявлением публично выступил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

"Мы и наши партнеры сплотились перед лицом принуждения и угроз со стороны России, налагая на российскую экономику беспрецедентные издержки", - цитирует ТАСС главу Госдепа США.

Блинкен уверен, что США и другие западные государства не остановятся в своей поддержке Украины и будут оказывать Киеву любую военно-политическую и финансовую помощью, которую попросить руководство Украины.

Он считает, что западный мир не пойдет на смягчение и отмену антироссийских санкций до тех пор, пока военной спецоперация РФ на Украине не будет завершена. При этом Блинкен признает, что Европа и США сами оказались в непростом положении из-за санкций, но иного выбора у Запада, по его мнению, просто нет.