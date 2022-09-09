Столтенберг сообщил о разногласиях НАТО и Турции по вопросу вступления Финляндии и Швеции в Альянс

Йенс Столтенберг Фото: REUTERS

Разногласия с Турцией по вопросу о членстве Финляндии и Швеции все еще сохраняются, но НАТО надеется их в скором времени преодолеть. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг сегодня, 9 сентября, в Брюсселе на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Он отметил, что сейчас из 30 стран НАТО 24, в том числе, Соединенные Штаты, подписали протокол о приеме двух упомянутых государств.

"Да, присутствуют разногласия в НАТО, но у нас всегда получалось преодолевать эти разногласия, вместе принимать меры и вместе их реализовывать", - сказал генсек альянса, отвечая на вопрос прессы о затягивании Турцией процесса подписания протокола о приеме в альянс Финляндии и Швеции.

"На сегодняшний день это самый быстрый процесс вступления в истории, до настоящего момента 24 из 30 государств НАТО, в частности, США, уже ратифицировали протокол о вступлении. Но также важно, чтобы мы воспринимали озабоченности всех стран НАТО в сфере безопасности всерьез, поскольку ни одна другая страна НАТО не сталкивалась с таким числом террористических атак, как Турция", - сказал Столтенберг.

Ранее сайт KP.RU писал, что Турция выдвинула ультиматум Финляндии и Швеции для вступления в НАТО.

Также ранее стало известно, что Турция дала Швеции и Финляндии зеленый свет на вступление в НАТО.