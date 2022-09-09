Суд утвердил оборотный штраф для Google на 21,7 млрд рублей за фейки о спецоперации Фото: REUTERS

Таганский суд Москвы признал законным наложенный на компанию Google второй оборотный штраф в размере 21,7 миллиарда рублей за отказ удалить фейки о российской армии.

«Постановление мирового судьи от 18 июля, вынесенное в отношение компании Google, оставлено без изменения», – рассказали РИА Новости в пресс-службе суда.

Полная сумма штрафа составляет 21 миллиард 770 миллионов 392 тысяч 317 рублей, то есть 10% от годовой выручки Google в России.

Напомним, что это уже второй оборотный штраф для корпорации: в конце декабря 2021 Google первой в России получила оборотный штраф в размрере 7,22 миллиардов рублей. Корпорация была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 13.41 КоАП. Размер штрафа составил тогда 7 221 916 235 рублей.

Как псал сайт KP.RU, в июне этого года сообщалось, что Google грозит новый оборотный штраф за отказ удалить запрещенный контент.