Экс-посол России в Лондоне назвал характер Елизаветы II «выдержанным и хладнокровным» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-посол РФ в Лондоне (1994–1997) Анатолий Адамишин вспомнил о том, какой была королева Великобритании Елизавета II. Ее Величеств скончалась 8 сентября в своей резиденции в Балморале.

По словам дипломата, королева была всегда очень рассудительна.

- Она имела очень выдержанный, хладнокровный характер, очень умелый в ведении дел, - говорит он NEWS.ru.

Дипломат отметил, что вместе с Елизаветой II ушла целая эпоха, причем не только в жизни Великобритании, но и в жизни всей Европы.

- На меня она производила всегда очень хорошее личное впечатление, потому что в те времена был тот редкий случай, когда у нас с Англией были довольно хорошие отношения, - поделился Адамишин.

Он допускает, что после смерти королевы в Великобритании с новой силой зазвучит вопрос нужна ли стране монархия? Такая дискуссия шла еще при жизни Елизаветы II, скорее всего, когда к власти придет Карл III она продолжится.

Анатолий Адамишин уверен, что пока рано говорить об отмене монархии, так как она «характерна для английской традиции».

- Королева много сделала, чтобы монархия была более гибкой, открытой и даже менее дорогой, — заключил дипломат.

Алексей Кочетков, писатель и координатор движения «Русский союз», допускает, что с приходом Карла к власти, он может снова взять курс на сближение с Россией.

- Это произойдет, если, конечно, он захочет войти в историю не как формальный король, а как настоящий лидер государства, у которого есть собственное мнение, - сказал Пятому каналу эксперт.