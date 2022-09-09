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Политика9 сентября 2022 13:46

Путин назвал правильным решение нарастить поставки зерна в беднейшие страны

До конца года Россия поставит им 30 миллионов тонн зерновых, сообщил глава государства
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин назвал правильным решение нарастить поставки зерна в беднейшие страны

Путин назвал правильным решение нарастить поставки зерна в беднейшие страны

Фото: REUTERS

Власти России считают правильным решение увеличить поставки зерна в беднейшие страны, заявил президент РФ Владимир Путин на заседание Совета безопасности страны.

«Считаем правильным увеличить поставки именно в беднейшие страны. Всего до конца года мы поставим 30 миллионов тонн зерновых и готовы наращивать этот объем до 50 и более миллионов тонн, потому что урожай этого года у нас хороший», – сказал глава государства.

Как отметил политик, Россия с мая по август поставила на мировые рынки 6,6 миллиона тонн зерновых, из которых 6,3 миллионов тонн были направлены в страны Азии, Африки и Латинской Америки.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент России назвал важнейшей задачей мирового сообщества наращивание поставок продовольствия на рынок.