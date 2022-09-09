Глава Европарламента потребовала, чтобы кандидаты в Евросоюз ввели санкции против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель Европейского парламента Роберта Метсола заявила на Кипре, что государства, которые стремятся вступить в Евросоюз, должны ввести санкции против России, хотя Москва неоднократно заявляла, что незаконные рестрикции в отношении РФ вредят самому Западу и всей мировой экономике.

“Метсола заявила, что государства, которые стремятся стать членами Евросоюза, должны не только поддерживать санкции, введенные ЕС в отношении России (из-за Украины - прим. ред.), но и выполнять их, не допускать их нарушений", - передает заявление главы Европарламента бюро печати и информации Кипра.

Ранее сайт KP.RU писал, что Япония планирует убедить нейтральные страны G20 ввести санкции против России.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 9 сентября 2022 года можно прочитать здесь.