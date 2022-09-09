Депутат Милонов предположил, что Карл III станет последним королем в истории Соединенного Королевства Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Госдумы Виталий Милонов предположил, к чему приведет сотрудничество Карла III и нового премьер-министра Лиз Трасс. Депутат уверен, что не за горами время, когда Великобритания попадет в зону турбулентности во многих сферах и новые лица не смогут выстоять.

Традиционная монархия, которую олицетворяла королева, ушла с ее смертью.

- Принц Чарльз или Карл III, как его называют, это монарх, который уже не той консервативной репутации, как была королева, — сказал Милонов Пятому каналу.

По мнению депутата, Карл III станет последним монархом, и внуки Елизаветы II уже не взойдут на престол. Что касается Лиз Трасс, то политик уверен, что она «марионеточная фигура».

А вот политолог Наталия Елисеева полагает, что с приходом нового короля не стоит ждать, что политика Великобритании как-то принципиально изменится. Для британцев монархия, и королева в частности, это серьезный символизм.

- недооценивать значимость обитателей Букингемского дворца в решении ряда вопросов — это опрометчиво. Все они так или иначе принимают участие в управлении государством, - сказала эксперт ФАН.

Сейчас британцы несут цветы к шотландской королевской резиденции Балморал. В королевстве траур по умершей Елизавете II - она скончалась на 97 году жизни.

По распоряжению нового короля, особый период будет длиться неделю после дня похорон, который станет выходным, сообщает ОТР.